Прохання Насірова про виїзд за кордон тепер розгляне САП

339 переглядів
0
Четвер, 1 червня 2017, 18:08

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має прийти до нього у вівторок, 6 червня.

Про це повідомляє ЛІГА.net.

"Нехай приходить, обґрунтовує свою позицію. Він подав до НАБУ письмове клопотання детектив його розглянув. Наскільки прокуратурі відомо зі ЗМІ, а не від детектива, він відмовив. Такі дозволи можуть давати детектив, прокурор і суд. Детектив відмовив, зараз прокуратура вивчатиме клопотання і причини відмови", - сказав Холодницький.

Також він сказав, що якщо у Насірова справді серйозна хвороба, то "ніхто не буде доводити людину до смерті".

"Інше питання, що під час обрання запобіжного заходу питання хвороби та зцілення було перетворене на комедію. Але прокуратура зараз повинна зважити всі за і проти", - додав Холодницький.

Як відомо, Насіров попросив детективів НАБУ повернути йому закордонний паспорт для поїзди на лікування у США.

30 травня НАБУ відмовило Насірову.

Детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Теми: Антикорупційна прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ 1 червня 2017, 16:31
НАБУ та САП взялися за суддю, справу якого вела і закрила ГПУ 31 травня 2017, 05:38
САП передає до суду "газову справу" і проситиме заочно судити Онищенка 29 травня 2017, 22:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Подолі сталася стрілянина: двоє поранених
САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ
Комісар Ган: Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів
ОБСЄ: Кількість порушень тиші на Донбасі зросла, поранено 9 цивільних
Усі новини
Світла пам'ять

Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі

Прізвища, дати, суми

Рік тому до рук журналістів потрапила амбарна книга витрат Партії регіонів