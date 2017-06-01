Затримали підполковника поліції, який регулярно "збивав" гроші з бізнесмена
Начальника одного з райвідділів поліції Дніпропетровщини затримали за вимагання хабарів від бізнесмена.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
Згідно з інформацією, підполковник поліції систематично вимагав з місцевого бізнесмена гроші за можливість безперешкодно займатися вантажними перевезеннями. У випадку відмови, зловмисник під надуманими приводами блокував виїзд автотранспорту підприємця з бази.
"Оперативники спецслужби задокументували, що кожного дня підприємець був змушений сплачувати "данину" залежно від кількості вантажівок, які перевозили будматеріали територією району", - сказано у повідомленні СБУ.
Начальника райвідділу поліції затримали у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара у розмірі три тисячі гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Українська правда
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