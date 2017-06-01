Затримали підполковника поліції, який регулярно "збивав" гроші з бізнесмена

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Четвер, 1 червня 2017, 18:26

Начальника одного з райвідділів поліції Дніпропетровщини затримали за вимагання хабарів від бізнесмена.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Згідно з інформацією, підполковник поліції систематично вимагав з місцевого бізнесмена гроші за можливість безперешкодно займатися вантажними перевезеннями. У випадку відмови, зловмисник під надуманими приводами блокував виїзд автотранспорту підприємця з бази.

"Оперативники спецслужби задокументували, що кожного дня підприємець був змушений сплачувати "данину" залежно від кількості вантажівок, які перевозили будматеріали територією району", - сказано у повідомленні СБУ.

Начальника райвідділу поліції затримали у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара у розмірі три тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Українська правда

Теми: СБУ поліція хабар
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