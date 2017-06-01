Поліція: На Подолі намагалися вбити подружжя добровольців

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Четвер, 1 червня 2017, 19:19

На Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

Про це "Українській правді" повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало.

"В результаті стрілянини на Подолі двоє чоловіків отримали вогнепальне поранення. Подія сталася на вулиці Кирилівській близько 17 години. Наразі встановлено, що кілер хотів вбити екс-бійця полку "Київ" Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва, які фактично з перших днів агресії стали на захист України у лавах добровольчих батальйонів", - повідомив він.

За словами Тракала з'ясовано, що "нападник представився іноземним журналістом з видання La Monde і попередньо домовився із подружжям про зустріч".

 
фото: Роман Кравець
 
фото: Роман Кравець

"Коли вони сіли в автомобіль невідомий дістав із коробки пістолет Glock і вистрелив у груди Адаму Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета зробила кілька пострілів у стрілка із пістолета Макарова", - повідомили у поліції.

Обох чоловіків наразі доставили у лікарню, їм надають медичну допомогу.

Правоохоронці розглядають як основну версію вчинення злочину "патріотичну позицію подружжя".

За фактом замаху на вбивство двох і більше осіб поліція почала кримінальне провадження за статтею 15 і частиною 2 статті 115 ККУ.

Поліція заявляє, що за попередньою інформацією, чоловік, що представився французьким журналістом, нещодавно прибув до України з Росії із Брянської області.

При ньому знайшли документи громадянина України Олександра Дакара. Поліція наразі перевіряє їх справжність. 

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.

Українська правда

Теми: Київ Росія убивство
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IP: 35.189.213.----Vesna- 01.06.2017 20:22
Опять Кадыров.... сволочь.
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IP: 99.250.64.---Prada01.06.2017 20:07
добре мати таку дружину))

Сподіваюсь, що кацапська наволоч зізнається у всьому
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IP: 178.150.152.---TKorolkov01.06.2017 20:01
Неужели и это преступлене не раскроют менты-дебилы.
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