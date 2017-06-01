Геращенко розповів подробиці нападу на Осмаєва і Окуєву

3365 переглядів
0
Четвер, 1 червня 2017, 20:57

Радник глави МВС Антон Геращенко заявляє, що правоохоронці вжили заходів для того, щоб нападник на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву не наклав на себе руки.

Про це він написав у Facebook в четвер увечері.

"Черговий терористичний акт, організований з території Російської Федерації, стався щойно в Києві. Кілер, який представився журналістом французької газети "Le Mond", домовився про інтерв'ю з сім'єю моїх хороших знайомих - Адамом Осмаєва і Аміною Окуєвою, постраждалими свого часу від переслідувань Путіна і добровольцями, що захищають Україну", - повідомив він.

Доповнюється

Як відомо, 1 червня на Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.

Українська правда

Теми: Геращенко Київ убивство кримінал
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Вбивцю Панкова не змогли затримати по гарячих слідах – Геращенко 1 червня 2017, 12:31
Бойовики не дозволили Лутковській побачити заручників та ув’язнених 24 травня 2017, 18:59
Геращенко: Бойовики хочуть говорити про полонених тільки з Медведчуком 24 травня 2017, 18:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Поліція: На Подолі намагалися вбити подружжя добровольців
На Подолі сталася стрілянина: двоє поранених
САП повторно відправила подання на Дейдея і Лозового в ГПУ
Комісар Ган: Порошенко планує зміни щодо е-декларування активістів
Усі новини
Я знайшла своє місце

Як 26-річна дівчина відкрила дитбудинок сімейного типу

Світла пам'ять

Любомир Гузар. Людина з янголом на плечі