Геращенко розповів подробиці нападу на Осмаєва і Окуєву

Радник глави МВС Антон Геращенко заявляє, що правоохоронці вжили заходів для того, щоб нападник на Адама Осмаєва і Аміну Окуєву не наклав на себе руки.

Про це він написав у Facebook в четвер увечері.

"Черговий терористичний акт, організований з території Російської Федерації, стався щойно в Києві. Кілер, який представився журналістом французької газети "Le Mond", домовився про інтерв'ю з сім'єю моїх хороших знайомих - Адамом Осмаєва і Аміною Окуєвою, постраждалими свого часу від переслідувань Путіна і добровольцями, що захищають Україну", - повідомив він.

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Як відомо, 1 червня на Подолі у Києві стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

За попередньою інформацією, Осмаєв у результаті стрілянини отримав два поранення. У відповідь Окуєва зробила чотири постріли у нападника.

Українська правда