СБУ погрожує журналістам через розслідування щодо відомства — заява

Служба безпеки України тисне на співробітників програми розслідувань "Схеми", щоб не допустити виходу в ефір програми, яка розслідує корупцію в лавах самого СБУ.

Про це заявляє редакція програми - спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший".

"За півтори години до ефіру, коли випуск був повністю змонтований і зміни внести вже технічно було неможливо, Радіо Свобода отримало листа за підписом голови начальника управління взаємодії зі ЗМІ Олени Гітлянської із натяком на кримінальну відповідальність у разі виходу сюжету в ефір", - йдеться у заяві.

Як зазначають журналісти, підготовлений сюжет стосується елітного автопарку працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

"Діапазон вартості автомобілів працівників цього управління коливається у межах від 30 до 80 тисяч доларів. Зарплата з бюджету – від 8 до 30 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні головного редактора програми Наталки Седлецької.

"Про свої спостереження завчасно за тиждень до ефіру ми повідомили СБУ, щоб отримати коментарі. Натомість, в останній момент перед ефіром отримали лист-погрозу. Що це – як не зловживання поняттям секретності своїх співробітників, дані про яких вже зустрічались раніше у ЗМІ та публічних документах, яких щодня можна зустріти у публічному місці поблизу СБУ? І чи не для того це робиться, що спробувати приховати сумнівний спосіб їхнього заробітку з точки зору закону?" – написала вона.

Седлецька зазначила, що програма як завжди вийде в ефір телеканалу"UA:Перший" 1 червня о 19:55.

У редакції нагадали, що це вже вдруге Служба безпеки України здійснює тиск на програму розслідувань "Схеми". У жовтні 2015 року редакція програми готувала матеріал про дорогий автопарк працівників СБУ та отримала аналогічного листа за кілька годин до ефіру, коли програма вже була на каналі.