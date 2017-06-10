Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки і Красногорівки

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Субота, 10 червня 2017, 03:34

Під час обстрілу бойовиками ОРДО позицій сил АТО в районі Мар'їнки під вогонь потрапили житлові квартали населеного пункту,  постраждали місцеві жителі. Водночас обстрілу з важкої артилерії зазнала Красногорівка.

Про це заявляє українська сторона СЦКК.

Внаслідок обстрілу, що розпочався 9 червня близько опівночі, в житловому будинку по вулиці Жовтневій поранено чоловіка та жінку, яких було доставлено до Курахівської лікарні. Ними, наразі, опікуються медичні спеціалісти.

В населеному пункті, працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших постраждалих та руйнувань будівель уточнюється.

Українська сторона засуджує дії НЗФ ОРДО щодо застосування забороненого озброєння по населеним пунктам, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення.

"Такі дії керівництва ОРДО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться у заяві української сторони СЦКК.

Водночас, як повідомляє прес-центр штабу АТО, 10 червня, близько першої години ночі, населений пункт Красногорівка було обстріляно ворожою артилерією калібру 122 мм (4 снаряди).

А через півгодини, орієнтовно о 01.30-01.40 год., очевидці повідомили про ще один ворожий обстріл, що ймовірно, прийшовся поруч із житловими кварталами населеного пункту. Нараховано з десяток вибухів.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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