Українська сторона СЦКК: Бойовики готують обстріл Авдіївки

Бойовики заявили про нібито підготовку обстрілу Авдіївки з боку ЗСУ. Такі інформаційні вкидання, як правило, передують реальним обстрілам населених пунктів з боку терористів.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК.

8 червня на пропагандистських ресурсах Росії, ОРДО та ОРЛО з’явилась заява представника бойовиків Едуарада Басуріна, що в період з 8 по 12 червня ЗСУ нібито готують "криваву провокацію" в районі Авдіївки.

За словами терориста, українські силовики нібито планують обстріл Авдіївки із застосуванням артилерії і мінометів, щоб потім звинуватити бойовиків в загибелі мирних жителів.

"Саме такі інформаційні вкидання, як правило, передують реальним обстрілам населених пунктів з боку НЗФ ОРДЛО. В даному випадку вони вже "забезпечили собі алібі" , тому ймовірність, що саме вони обстріляють житлові квартали Авдіївки найближчими днями найвища", - підкреслюється у заяві СЦКК.

Українська сторона СЦКК зазначає, що ворог нарощує кампанію зі штампування фейкових повідомлень, намагаючись приховати власні злочини.

Зокрема, кілька днів тому в пропагандистських ЗМІ ОРЛО з’явилася історія про те, як група так званих "журналістів" потрапила під артилерійський вогонь біля окупованого селища Фрунзе.

"Ворожі пропагандисти забули уточнити, що артилерійський вогонь вели самі бойовики, бо влаштували вони це дійство для власних "піарщиків" з метою створення потрібної телевізійної картинки та виготовлення фейкових телевізійних "новин", - наголошують військові.

"Для створення таких фальшивок бойовики будуть і надалі обстрілювати житлові квартали населених пунктів по обидві сторони від лінії розмежування. Потім їхні та російські "журналісти" будуть використовувати кадри з наслідками цих обстрілів для того, щоб згодом звинуватити сили АТО у порушенні гуманітарного права та досягнутих в Мінську домовленостей", - додає українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, 9 червня ввечері, а також вночі 10 червня, застосовуючи артилерію, бойовики здійснили обстріли житлових кварталів Мар’їнки і Красногорівки, постраждали цивільні.