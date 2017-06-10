Лондонські терористи для атаки планували використати вантажівку

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Субота, 10 червня 2017, 05:46

Терористи, які нещодавна здійснили атаки в Лондоні, планували найняти для теракту 7,5-тонну вантажівку.

Про це повідомляє поліція Лондона.

Троє злочинців не змогли надати інформацію про платіж за оренду вантажівки, тому вони використали менший фургон.

За словами поліцейських, в мікроавтобусі, який використовували терористи, були виявлені 13 пляшок із запалювальною сумішшю, запхнуті ганчірками (коктейлі Молотова) і дві паяльні лампи.

 

У машині також були офісні крісла, які, як припускають слідчі, потрібні були для прикриття оренди автомобіля. Також у фургоні були мішки з гравієм, ймовірно, для збільшення ваги машини.

 

Всі три терориста надягли на себе муляжі пояса смертника, споруджені з пластикових пляшок і сірого скотчу.

Поліція також оприлюднила фото одного з 12-дюймових керамічних ножів рожевого кольору, якими орудували злочинці під час нападу. До ручки ножа клейкою стрічкою примотано шкіряний ремінець, очевидно, щоб його можна було повісити на зап'ясті.

 

Слідчі звернулися до населення за допомогою, щоб з'ясувати походження цих ножів.

На сьогоднішній день у зв'язку з терактом були заарештовані 18 осіб, п'ять з яких утримуються під вартою, а решта звільнені без висунення підозр.

У приміщенні, яке орендував один зі знищених бойовиків Рашид Редуейн, поліція виявила дві порожні п'ятилітрові пляшки, що пахнуть бензином, рулони чорного і сірого скотча, ремені і англомовне видання Корану, відкрите на сторінці, яка описує мучеництво.

Вважається, що саме тут терористи планували і готувалися до нападу.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.  Поліція на місці ліквідувала трьох нападників.  Внаслідок дій терористів загинули 8 осіб. 

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Теми: Велика Британія тероризм
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