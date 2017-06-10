Трамп зустрінеться з Путіним на полях G20, а перед тим заїде в Польщу

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Субота, 10 червня 2017, 06:25

Президент США Дональд Трамп проведе першу зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним в липні під час саміту G20.

Про це повідомив представник адміністрації Білого дому, пише Bloomberg.

Зустріч прийде на тлі зростаючої уваги до розслідування ймовірної змови соратників Трампа з росіянами і російського втручання в президентські вибори в США 2016 року.

Представник адміністрації повідомив журналістам, що Трамп розраховує зустрітися з Путіним під час липневої поїздки, яка буде включати зупинку у Варшаві.

Як повідомляє Reuters, Трамп відвідає Польщу перед самітом G20. Візит повинен "підкреслити пріоритет зміцнення колективної оборони НАТО", Трамп також буде присутній на зустрічі на вищому рівні "Ініціативи трьох морів", щоб "продемонструвати міцні зв'язки з Центральною Європою", йдеться в повідомленні.

Форум "Ініціативи трьох морів" відбудеться у Вроцлаві 6-7 липня.

Теми: Трамп Путін Польща
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