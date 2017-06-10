Обстріл Мар'їнки: Постраждалі госпіталізовані в середньо важкому стані

Двоє місцевих жителів, які зазанали поранень під час обстрілу житлових кварталів Мар’їнки бойовиками, із травмами ніг перебувають у середньо важкому стані в лікарні.

Про це повідомив голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у facebook.

"Мар'їнка. 09.06.17 в ході нічного мінометного обстрілу бойовиками житлового масиву міста, в період часу з 23-00 до 00-00, отримали поранення ніг двоє місцевих жителів: жінка, 1962 р.н. і чоловік, 1964 р.н., які проживають по вул. Жовтнева. В даний час госпіталізовані в травматологічне відділення Курахівської лікарні. Стан середньо-тяжкий", - написав він.

На місці працює слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції.

Як повідомлялося, 9 червня ввечері, а також вночі 10 червня, застосовуючи міномети і артилерію, бойовики здійснили обстріли житлових кварталів Мар’їнки і Красногорівку.