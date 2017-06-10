Вілкула вдруге викликали на допит через бійку у Дніпрі 9 травня

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Субота, 10 червня 2017, 10:41

Нардепа, одного з лідерів "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула вдруге викликали на допит із приводу сутичок 9 травня у Дніпрі, оскільки за попереднім викликом він не з’явився.

Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області, пише Радіо Свобода.

Як зазначив заступник прокурора Роман Токар, на початку досудового розслідування Вілкул був допитаний як свідок.

"Із урахуванням того, що були здобуті додаткові дані, які дають підстави для запитань по деяких додаткових питаннях, ми викликали (Вілкула) на допит. Але у зв’язку з тим, що він перебуває у службовому відрядженні, він не з’явився, тому був повторний виклик", – зазначив Токар.

У свою чергу керівник слідчого відділу облпрокуратури Сергій Лисаченко повідомив, що через заворушення 9 травня у Дніпрі жодному поліцейському не було повідомлено про підозру, адже їхні особи не встановлено.

За словами Лисаченка, жоден із потерпілих, яким було заподіяно тілесні ушкодження працівниками поліції, не впізнав осіб, які безпосередньо заподіяли тілесне ушкодження: усі правоохоронці були у шоломах або масках і без належного маркування.

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримано 15 осіб.

Глава МВС Арсен Аваков звільнив низку поліцейських у Дніпрі і призначив новим начальником Головного управління Дніпропетровської області начальника Дніпровського Інституту Внутрішніх справ Віталія Глуховерю.

11 травня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що нардепа від "Оппоблоку" Олександра Вілкула допитують у статусі свідка щодо бійки під час масових заходів 9 травня у Дніпрі.

Теми: Вілкул Дніпро поліція
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