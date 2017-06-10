Обстріл Мар'їнки кваліфіковано як теракт

За фактом обстрілів н.п. Мар'їнка відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 258 "Терористичний акт" КК України.

Про це 10 червня повідомили у поліції Донецької області.

"Потужний мінометний обстріл розпочався о 23:00 9 червня та тривав близько години. В той час співмешканці знаходились у власному будинку по вул. Октябрьській. В результаті обстрілу чоловік та жінка отримали осколкові поранення, відкриті переломи ніг та травматичний шок", - зазначили у поліції.

Окрім того правоохоронці зафіксували ще два пошкоджених будинки в результаті нічного обстрілу - по вул. Петра Карпова та Прокоф’єва.

"Красногорівка також потерпала від обстрілів. По вулиці Шевченко в будинку місцевих мешканців було виявлено танковий снаряд, який не розірвався", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює спецгрупа правоохоронців.

Як відомо, в ніч на 10 червня бойовики, застосовуючи міномети і артилерію, обстріляли житлові квартали н.п. Мар'їнка та Красногорівка, внаслідок обстрілу поранено 52-річного чоловіка та 53-річну жінку, обох доставлено до Курахівської лікарні.

У населених пунктах працюють спостережні групи української сторони СЦКК.