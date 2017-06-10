У п'ятницю військовий отримав травму під час обстрілу Авдіївки
За минулу добу один український військовий отримав травму під час обстрілу в Авдіївці.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах ЗСУ немає, один військовослужбовець отримав травму в Авдіївці під час ворожого обстрілу", - сказав він.
Лисенко також повідомив, що минулої доби найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку – 42, з них 8 мінометних.
На Донецькому напрямку відбулося 17 обстрілів, 6 з них із важкого озброєння.
На Луганському напрямку – 12 обстрілів, 8 із мінометів.
Українська правда
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