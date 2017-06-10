На Донеччині майже 400 тисяч людей лишаються без водопостачання

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Субота, 10 червня 2017, 13:25

У 5 районах Донецької області близько 388 тисяч мешканців залишаються без централізованого водопостачання після обстрілів 8 червня.

Про це повідомляє в суботу Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь)", - пояснили в ДСНС.

Станом на 7 ранку 10 червня водопостачання населенню (близько 388 тис. мешканців) у 5 районах області здійснюється погодинно з 21 резервного резервуару загальною ємністю 61 тис. м3, а саме: Покровський (178 тис. чол., 5 резервуарів - 27 тис. м3), Селидовський (80 тис. чол., 6 резервуарів - 7 тис. м3), Волноваський (50 тис. чол., 4 резервуари - 16 тис. м3), Добропільський (50 тис. чол., 2 резервуари - 2 тис. м3) та Мар’їнський (30 тис. чол., 4 резервуари - 9 тис. м3).

У ДСНС зазначили, що на даний час необхідність підвозу води відсутня. За умови погодинної подачі води, можливість забезпечення населення водою може становити 3-4 доби.

Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умов безпеки працівників.

Повідомляється також, що в Авдіївці досі відсутнє газопостачання, припинене 7 червня через пошкодження підземного газопроводу в результаті бойових дій.

"Проведення ремонтно-відновлювальних робіт неможливе у зв’язку з небезпекою для працівників", - зазначили в ДСНС.

Пізніше віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко повідомив у Twitter, що станом на 12:30 роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновлено.

"Воду до споживачів планується подати починаючи з 22 години", - додав він.

Українська правда

Теми: ДСНС Донецька область
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