У Харкові з гранатомета обстріляли недобудований офісний центр

У Харкові в ніч на 10 червня невідомі обстріляли з гранатомета будівлю недобудованого офісного центру на вулиці 23 Серпня.

Про це повідомили в облуправлінні поліції Харківщини.

Інформація про вибухи на вул. 23 Серпня надійшла до поліції близько 2:05. Встановлено, що будівля перебуває на стадії ремонту та жодних установ у ній не розміщено.

Внаслідок пострілів у будівлі пошкоджено вікна та торцеву стіну, постраждалих немає.

"За фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищенняабо пошкодження майна) КК України, санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі", - повідомили у поліції.