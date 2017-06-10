Геращенко закликала ООН і ОБСЄ до жорсткішої реакції на події на Донбасі

29 переглядів
0
Субота, 10 червня 2017, 14:50

Перший віце-спікер Ірина Геращенко закликає міжнародні організації до більш жорсткої реакції на події на Донбасі.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, Геращенко зазначила, що ключовою темою зустрічі з заступником Генерального секретаря ООН, виконавчим директором структури "ООН-Жінки" Фумзіле Мламбо-Нгуко у п'ятницю була ситуація на окупованому Донбасі і в Криму, порушення прав людини, дітей і жінок, сексуальні злочини, викрадення людей, незаконні утримання на окупованих територіях.

"Потрібна більш жорстка реакція міжнародних організацій, в тому числі структур ООН на ганебні випадки зафіксованих злочинів, як то сексуальні домагання від п'яного бойовика до жінки-цивільної, спостерігача СММ ОБСЄ", - написала перший віце-спікер.

Вона додала, що Україна вимагає від міжнародних організацій надіслати на ці території моніторингові місії задля аналізу ситуації з правами людини, фіксації злочинів, збору достовірної інформації.

В іншому пості Геращенко також розкритикувала позицію ОБСЄ щодо звільнення заручників, яких утримують в ОРДЛО.

"Ну, і особливий біль – це позиція ОБСЄ, які над процесом, поговорили про заручників раз на два тижні, відзначили "прогрес", бо поговорили без бійки, і знову роз'їхалися пити каву додому... До речі, ви чули хоч одну ПУБЛІЧНУ заяву представників ОБСЄ, наприклад, по Ігорю Козловському? Чи по й досі не звільненим з Донецького СІЗО підліткам? Я – ні", – написала вона.

Геращенко додала, що в останні місяці кількість заручників значно збільшилася "за рахунок цивільних, яких хапають і ув'язнюють на окупованих територіях саме за проукраїнську позицію".

Українська правда

Теми: Геращенко ООН ОБСЄ заручники
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Савченко допитали в справі про замах на Геращенка 8 червня 2017, 19:44
Геращенко: 8 населених пунктів Донеччини вже не відновити 2 червня 2017, 13:32
Геращенко розповів подробиці нападу на Осмаєва і Окуєву 1 червня 2017, 20:57
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Київ знайшов заміну "Київенерго"
Порошенко: Сьогодні - остаточне "прощавай, російська імперія"
СЦКК уточнив дані про обстріл Мар'їнки та Красногорівки
Обстріл Мар'їнки: Постраждалих госпіталізовано, стан середньоважкий
Усі новини
Психічне здоров'я

Як картання "Що я зробив не так" впливає на здоров’я

Агенти змін в освіті

Директорка початкової школи "Дивосвіт" Анна Байовська