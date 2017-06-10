ДФС відновила роботу, до ранку Авдіївка буде з водою – Жебрівський

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Субота, 10 червня 2017, 15:23

Донецька фільтрувальна станція відновила роботу, до ранку неділі вода буде в Авдіївці.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook.

"Донецька фільтрувальна станція вже працює. Вода пішла водогонами на Авдіївку. Міські резервуари наповнюються водою. До завтрашнього ранку вода буде в кранах у помешканнях", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше також було відновлено роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону.

За словами міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка, воду до споживачів планується подати з 22 години.

Теми: Авдіївка
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