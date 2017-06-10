Київ подасть апеляцію на рішення суду за борговим спору України та РФ

699 переглядів
0
Субота, 10 червня 2017, 15:55

Україна до 23 червня подасть апеляцію на рішення Високого суду Лондона за борговим спором України та РФ щодо єврооблігацій на суму $3 млрд.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

"На засіданні, яке відбулось у суді Лондона 26 травня 2017 року, суддя продовжив термін подання апеляції України на 14 днів (з 9 червня до 23 червня 2017 року). Відповідно, Україна подасть документи щодо апеляційного оскарження у цей продовжений термін", - йдеться у повідомленні. 

Як відомо, у березні 2017 року Високий суд Лондона схвалив прискорений розгляд позову РФ до України щодо євробондів на суму 3 млрд доларів. 

В Мінфіні РФ заявили, що суд прийняв остаточне рішення про те, що Україна зобов'язана виплатити Росії номінальну вартість єврооблігацій. 

Україна подасть апеляцію на рішення суду,  розгляд якої по суті очікується не раніше 2018 року.

Теми: Росія суд борг
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В СБУ заявили про викриту агентурну мережу на Донбасі, організовану ГРУ РФ 10 червня 2017, 12:59
Порошенко: Сьогодні - остаточне "прощавай, російська імперія" 10 червня 2017, 12:08
Президент Румунії: Домовитися з РФ можна лише за умови сильного НАТО 10 червня 2017, 07:25
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Київ знайшов заміну "Київенерго"
Порошенко: Сьогодні - остаточне "прощавай, російська імперія"
СЦКК уточнив дані про обстріл Мар'їнки та Красногорівки
Обстріл Мар'їнки: Постраждалих госпіталізовано, стан середньоважкий
Усі новини
Архітектура

5 сучасних будівель Києва, на які варто звернути увагу

Фото

Попасна, Волноваха, Харків, Ковель: Художники створюють мурали на фасадах шкіл