У Києві обмежать в'їзд транспорту на Труханів острів

З 9 червня на період літнього сезону в’їзд транспорту на Труханів острів буде частково обмежено.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє прес-служба міської адмінстрації.

За словами Поворозника, контроль за організацією дорожнього руху буде забезпечено у тому числі із залученням представників патрульної поліції.

Він додав, що найближчим часом аналогічні обмеження почнуть діяти на всіх дніпровських островах.

"Для відпочиваючих на території Труханового острова буде організовано перевезення громадським транспортом, а саме автобусом, що курсуватиме від Московського мосту до Пішохідного мосту та електричним міні-потягом", - додав Поворозник.