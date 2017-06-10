На Сумщині перекинулася маршрутка: постраждали 10 пасажирів
У Сумській області перекинулася маршрутка, що слідувала за рейсом "Суми - Ромни", постраждали десять пасажирів.
Як повідомляють місцеві інтернет-видання, аварія сталася у Недригайлівському районі вдень 10 червня.
Троє пасажирів перебувають у важкому стані, у однієї жінки зламаний хребет, у інших - легкі тілесні ушкодження.
Причини ДТП встановлюють слідчі на місці події.
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