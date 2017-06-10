На Сумщині перекинулася маршрутка: постраждали 10 пасажирів

У Сумській області перекинулася маршрутка, що слідувала за рейсом "Суми - Ромни", постраждали десять пасажирів.

Як повідомляють місцеві інтернет-видання, аварія сталася у Недригайлівському районі вдень 10 червня.

Троє пасажирів перебувають у важкому стані, у однієї жінки зламаний хребет, у інших - легкі тілесні ушкодження.

Причини ДТП встановлюють слідчі на місці події.

Інтерфакс-Україна