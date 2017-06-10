У Києві демонтували паркан довкола "маєтків Хомутинніка", в Одесі - забудову на пляжі

У Києві активісти демонтували частину парканів та воріт навколо приватних маєтків, які перекривали вільний доступ до берега Дніпра.

Про це 10 червня повідомили активісти "Автомайдану".

За даними учасників акції, загородження було демонтовано довкола "маєтків сімейства Хомутинників (нардеп Віталій Хомутиннік, глава депутатської групи "Партія "Відродження")".

"(Паркани) перекрили вільний доступ до берега Дніпра дітям, які раніше переправлялися з цих місць до літнього табору на Ольжиному острові, який знаходиться навпроти. З наступного тижня дитячий клуб "Іскра" знову почне організовувати літній табір для дітей на даному острові, що він і робить останні 20 років", - зазначили у "Автомайдані".

Окрім того в Одесі представники організацій "Автомайдан", "Цивільний корпус", "Національний корпус", "Вуличний фронт", ВГО "Сокіл" провели акцію з очищення Чкаловського пляжу від незаконних об'єктів забудови.

Як повідомляє Думская.net, учасники акції проти забудови підпалили будівельний ліс, викинули e басейн ємності з піском і почали демонтаж металевого каркаса.

"Під час демонтажу відбулася невелика бійка з представниками охоронного агентства. Поліція затримала найактивніших учасників бійки. Наразі затримано 8 осіб", - йдеться у повідомленні.

Фото Андрія Колісніченка

Як зазначають активісти, на початку червня за допомогою важкої техніки будівельники житлового комплексу "Greenwood" почали нищити Одеський ботсад, вирили котлован,"зайву" землю вивезли вантажівками. Дана територія є зсувонебезпечною.

За інформацією місцевих активістів, роботи проводяться під головуванням "партнера та головного спонсора виборчої кампанії мера Труханова Володимира Галантерника", бізнес-партнери якого пов'язані із забудовою ЖК "Greenwood".

"Практично одночасно розпочалися роботи на пляжі "Лагуна", який розташований неподалік від ЖК "Greenwood" і також має відношення до бізнес-партнерів Галантерника. Тут у липні 2015 року Міхеіл Саакашвілі (екс-глава Одеської ОДА) зніс бетонний паркан, що перекривав доступ до пляжу, тепер екскаватором нищать пляж, а паркан починають відновлювати", - зазначають активісти.