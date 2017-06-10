МЗС нагадав, де шукати консулів України у країнах ЄС
Департамент консульської служби МЗС України оприлюднив інформацію для подорожуючих з координатами диппредставництв України у країнах ЄС та відомостями про країну перебування.
"
Безвіз - в дії, Консул поруч. +380 (44) 238 16 57. Щасливих безвізових подорожей", - зазначили у департаменті консульської служби у Твіттері у ніч, коли громадяни України зможуть подорожувати до ЄС без віз.
#Безвіз - в дії, #КонсулПоруч +380 (44) 238 16 57; https://t.co/yscXSN7gcX— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) June 10, 2017
Щасливих безвізових подорожей! pic.twitter.com/D2jGens4B5
У даних на сайті консульської служби міститься інформація про столицю, населення, мову, релігію, грошову одиницю, режим поїздок для громадян України, адреса та номери телефонів посольства України в країні ЄС, номери "гарячої лінії" та інше.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.