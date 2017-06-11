В Амстердамі автомобіль в'їхав в перехожих, є постраждалі

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Неділя, 11 червня 2017, 01:03

Увечері 10 червня в Амстердамі на площі біля залізничного вокзалу автомобіль в'їхав в перехожих, як мінімум 8 людей постраждали.

Про це повідомляє BNO News.

Двоє з постраждалих отримали серйозні травми.

Відзначається, що поліцейські підійшли до авто, припаркованого в недозволеному місці. Водій хотів втекти і в результаті наїхав на пішоходів, а потім врізався в стіну.

Водія одразу заарештували. Поліція розслідує інцидент, проте наголошується, що це не було терористичним актом.

Теми: ДТП
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