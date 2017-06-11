Глава МЗС Польщі: Для захисту від РФ потрібні нові рішення

Якщо Росія продовжить розвивати свій військовий потенціал і буде загрожувати країнам Заходу, то потрібно буде подумати над "новими рішеннями" для захисту від РФ.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, передає "Укрінформ".

"Рішення НАТО можуть бути достатніми у разі гібридних конфліктів. Але якщо Росія й надалі розвиватиме свій військовий потенціал і загрожуватиме Заходу, то потрібно буде подумати над новими рішеннями", - заявив він.

Міністр підкреслив, що присутність військ НАТО і елементів ПРО в Польщі свідчать про те, що країна стала "повноправним членом Альянсу". Він додав, що до минулого року Варшава могла розраховувати лише на обіцянки, що їх захистить 5-та стаття про колективну оборону НАТО.

"Разом з підрозділами ми маємо цьому підтвердження", - констатував він.