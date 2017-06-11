У Донецькій області на блокпостах збільшено кількість поліцейських

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Неділя, 11 червня 2017, 03:51

На блокпостах в Донецькій області з 9 червня збільшено кількість поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"У зв’язку зі збільшенням транспортного потоку, особливо у курортних зонах Донеччини, поліція перейшла на посилений варіант несення служби. Аби не тримати людей на сонці, поліцейські збільшують пропускну здатність блокпостів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на стоп-контролях регіону чергують додаткові сили.

У поліції зазначили, що за 5 місяців через блокпости Донеччини пройшло більше 860 000 фізичних осіб та 236 000 транспортних засобів. В результаті поліцейськими виявлено та припинено 1 959 правопорушень.

Крім того, було блоковано 138 спроб провезення нелегальної зброї і боєприпасів, встановлено і перевірено 478 осіб, що підтримують зв'язок з бойовиками. Були затримані 119 злочинців, які перебували в розшуку, і 18 осіб, які вважалися зниклими без вісті.

Теми: Донецька область поліція
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