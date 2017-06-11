В Афганістані вбито трьох американських військових

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Неділя, 11 червня 2017, 06:12

10 червня на сході Афганістану були вбиті троє американських солдатів.

Про це повідомили в Пентагоні.

Крім того, один солдат був поранений, його евакуювали.

"Цей інцидент розслідується. При необхідності буде повідомлена додаткова інформація", - йдеться в повідомленні.

Відповідальність за інцидент взяло на себе угруповання Талібан, передає "Укрінформ". За інформацією афганської сторони, вогонь був відкритий одним з бойовиків-талібів, який перейшов на бік армії Афганістану. Він був убитий під час інциденту вогнем у відповідь.

Теми: Афганістан США
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