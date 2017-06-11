Євродепутат: За антипольськими акціями в Україні стоїть Росія

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Неділя, 11 червня 2017, 06:54

Росія спонсорує різні антипольські акції в Україні та координує агресивну інформаційну кампанію в Інтернеті проти України та інших країн Заходу.

Про це заявив депутат Європарламенту, заступник голови делегації парламентського співробітництва з Україною Міхал Боні в інтерв'ю "Укрінформу".

"Росіяни також активно впливають фізично і у кібепросторі на польсько-українські відносини. Я не маю жодних ілюзій, що за різними антипольськими заходами в Україні стоять російські гроші", - заявив він.

Він зазначив, що мова не йде, наприклад, про факт недавнього підпалу польської школи в Мостиськах на Львівщині, а про те, що потім навколо цієї події створювалося твітами або постами в Фейсбуці, як це інтерпретувалося. Боні підкреслив: якби такого роду подія відбулася 20-30 років тому, то про це згадали б коротко на десятій сторінці газети - і не було б якогось надзвичайної розголосу.

"Натомість зараз Інтернет є інструментом, який маловагомі події підвищує до рангу надважливих із метою роздмухування різноманітних емоцій у суспільстві. І власне тому я відверто кажу, що за цим стоять росіяни, оскільки вони хочуть, аби українсько-польські відносини були поганими, щоб Україна не могла трансформуватися", - підкреслив депутат Європарламенту.

За його словами, атакуючи або впливаючи на людей інформацією, в Росії мають на меті знизити авторитет і довіру до української влади, президента, намагаються показати в максимально негативному світлі дії українців на сході України.

" Росія безперервно веде кібервійну в Україні і про це треба відверто говорити. Вона має дуже розвинуті інструменти для цього. Москва однією з перших створила фабрику тролів, які придумують різні події, а потім коментують їх", - підкреслив європейський політик.

Боні назвав Росію "найактивнішою країною, яка веде першу настільки організовану інформаційну війну в кіберпросторі".

Теми: Польща Росія
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