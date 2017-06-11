Держприкордонслужба пропонує сервіс "Кордон online" для планування поїздок

Державна прикордонна служба України рекомендує користуватися спеціальними сервісами для отримання інформації про стан завантаженості пунктів пропуску.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Аби систематизувати інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску інформація оприлюднюється на сайті Держприкордонслужби. З цією метою на веб-сайті Держприкордонслужби функціонує сервіс, на якому громадяни можуть ознайомитися із станом завантаженості пунктів пропуску на державному кордоні", - йдеться в повідомленні

Для ознайомлення із ситуацією на кордонах доступні два сервіси: "Кордон online" http://dpsu.gov.ua/ua/border/ та інтерактивна карта http://dpsu.gov.ua/ua/map/, де можна відслідковувати стан завантаженості перед пунктами пропуску та ефективно планувати поїздки через кордон, враховуючи надану інформацію, – обирати оптимальні маршрути руху.

Нагадаємо, 11 червня у державах-членах Європейського союзу розпочалася дія безвізового режиму для громадян України, що подорожують з біометричними паспортами.

Європейська правда