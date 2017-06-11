На Львівщині горіло Грибовицьке і ще одне сміттєзвалище

517 переглядів
0
Неділя, 11 червня 2017, 09:43

10 червня на Львівщині сталися пожежі на двох сміттєзвалищах.

Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту львівської ОДА, о 12:49 у м. Броди (вул. Богуна, б/н) на території сміттєзвалища, яке належить АП "Броди", виникла пожежа.

Вогнем знищено сміття на площі 20 м2. Пожежу локалізовано о 13:12, ліквідовано о 14:41.

Крім того, ще одна пожежа виникла о 18:20 поблизу с. Збиранка Жовківського на території Грибовицького сміттєзвалища, яке належить ЛКП "Збиранка".

Вогнем знищено сміття на площі 10 м2. Пожежу локалізовано о 18:53, ліквідовано о 19:15.

Як відомо, 30 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі cтався завал, після того, як там виникла пожежа.

Рятувальники знайшли під завалами тіла трьох своїх колег, четвертий зник безвісти.

Після цього експлуатацію звалища призупинили, а львівське сміття почали вивозити в інші міста України. Мешканці цих міст неодноразово висловлювали свій протест проти таких дій.

В серпні 2016-го Львівська обласна прокуратура висунула підозру в службовій недбалості трьом керівникам львівського комунального підприємства "Збиранка", яке обслуговувала Грибовицькій полігон.

Також в листопаді 2016-го Львівська обласна прокуратура оголосила підозру начальнику управління житлового господарства Львівської міськради Юрію Гольцю, в підпорядкуванні якого було ЛКП "Збиранка".

У березні 2017-го генпрокурор Юрій Луценко заявив, що міському голові Львова Андрію Садовому можуть вручити підозру щодо службової недбалості з смертельними наслідками у справі обвалу на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Згодом Луценко повідомив, що для "об'єктивного й неупередженогорозслідування цієї справи" її передано в прокуратуру іншої області.

Українська правда

Більше по темі читайте в статті "Української правди" - "Львів SOS: підсумки сміттєвого року"

Теми: Львів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Львові вночі збудували сміттєві барикади 9 червня 2017, 13:35
Львів попрощався з Любомиром Гузаром 3 червня 2017, 17:49
Можливу причетність Садового до Грибовицької трагедії розслідують в Тернополі 2 червня 2017, 21:52
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Південнодонбаський водогін знову зупинено: надовго
Доба в АТО: 73 обстріли, 4 військових ЗСУ загинули
В СБУ шукають журналіста Васіна, який зник в Донецьку
Перші країни-члени ЄС запровадили безвізовий режим для України
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути незрячим з епілепсією та розумовим порушенням

Фото

Гостиний двір розсипається на очах