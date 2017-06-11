На Донбасі без води лишилися 4 фільтрувальні станції

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Неділя, 11 червня 2017, 11:25

Внаслідок зупинки насосної станції першого підйому Південно-Донбаського водогону припинено подачу води на чотири фільтрувальні станції: Карлівську, Великоанадольську та дві маріупольські.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у Facebook.

За його словами, на даний час без централізованого водопостачання залишаються міста, які живляться з Карлівської фільтрувальної станції: Покровськ, Мирноград, Родинське, Селидове, Українськ, Новогродівка, Гірник, селища Цукурине, Гострий та Курахівка – там вода подаватиметься за графіком.

"У Волновахському районі маються свої насосні з резервними резервуарами, тож маємо можливість подавати питну воду населенню. Теж саме й по Маріуполі – вода у місті є", - додав Жебрівський.

Він зазначив, що внаслідок вогневого удару бойовиків перебито лінії електропередач, виведено з ладу трансформатор, пошкоджено будівлю насосної станції.

Бригада ремонтників виїхала на станцію. СЦКК домовляється про встановлення тривалого режиму тиші.

"Представники орди у тому, що відбувається, намагаються звинуватити ЗСУ. Натомість від наших військових маємо тверду гарантію не стріляти по станції. Представники протилежного боку такої гарантії не дають – ні нам, ні міжнародним спостерігачам - і вдаються до диверсійних заходів", - написав Жебрівський.

Як повідомлялося, близько 7 ранку 11 червня НЗФ ОРДО обстріляли з гранатометів та вивели з ладу насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу. Як повідомили в МінТОТ, Південно-Донбаський водогін зупинено, ремонт буде тривалим. 

Українська правда

Теми: Донецька область
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