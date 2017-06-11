Росіянину винесли вирок за перепост ролика на підтримку України

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Неділя, 11 червня 2017, 11:37

Калузький районний суд Росії засудив городянина Романа Гришина до 320 годин обов'язкових робіт за розпалювання ненависті і ворожнечі.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на юриста правозахисного центру "Меморіал" Дениса Шедова.

Причиною кримінального переслідування Гришина став його перепост у соцмережі в 2014 році музичного ролика, що критикує політику влади Росії на південному сході України.

Раніше ЛГБТ-активістку з Краснодара Ніну Соловйову за цей же ролик арештували на 10 діб - її дії були кваліфіковані в рамках КпАП.

17 листопада 2016 року до Гришина на роботу з'явилися співробітники ФСБ в масках і спецекіпіруванні. Основним предметом бесіди з представниками ФСБ були регулярні поїздки Гришина в Україну. Його запитували, зокрема, чому він фотографується на Майдані.

Гришин підкреслював, що відвідував країну як турист, гостював у друзів і ні з якими організаціями в Україні не працював.

Відзначається, що він є філологом, коректором, і подібна увага ФСБ для нього стала шоком.

Теми: Росія
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