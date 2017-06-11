Понад 900 українців вже в'їхали до ЄС без візи в паспорті

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Неділя, 11 червня 2017, 14:33

Кордон Європейського союзу станом на 13:00 перетнули 23 232 громадянин України, з них 5913 осіб - по біометричних паспортах, в тому числі 913 без віз.

Про це повідомив в коментарі "Європейській правді" керівник Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

293 українців перетнули кордон в повітряних пунктах пропуску (32%).

620 осіб в’їхали через наземні пункти пропуску, з них 381 - із Польщею, 33 - із Словаччиною, 142 - із Угорщиною, 64 - із Румунією.

З початку дії безвізового режиму у в’їзді відмовили п’ятьом громадянам. Про причини відмови чотирьом з них вже повідомлялося.

Ще не пропустили одну дитину, яка їхала з батьками, маючи звичайний закордонний паспорт без візи, тоді як у батьків були біометричні паспорти. "Батьки визнали свою помилку. Претензій не мають", - сказав Погорельцев.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

Теми: ЄС візи
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