У Кременчуці військового вбило струмом

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Неділя, 11 червня 2017, 14:39

У неділю вранці в Кременчуці (Полтавська область) 23-річний військовослужбовець з Рівного згорів від удару струмом на залізничній станції.

Про це УНІАН повідомили в міськвідділі поліції.

За даними правоохоронців, потяг з військовими йшов із Західної України на ротацію через Кременчук.

Військовослужбовець, командир взводу військової частини А1671, 23-річний старший лейтенант контролював процес перевезення техніки, обходив вантажний потяг і перевіряв пломби на вагонах, в цей момент його вдарило струмом. Від розряду струму лейтенант згорів.

Розслідуванням інциденту займатиметься військова прокуратура.

Теми: надзвичайна подія Збройні сили
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