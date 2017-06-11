Обстріли мирних мешканців неприйнятні, мають припинитися - посольство США

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Неділя, 11 червня 2017, 15:58

Обстріли мирних мешканців на Донбасі поблизу лінії розмежування у зоні АТО неприйнятні.

Про це 11 червня заявили у посольстві США у Києві, посилаючись на дані ОБСЄ щодо збільшення кількості жертв та поранених внаслідок бойових дій. 

"Посилення обстрілів та збільшення кількості жертв за останні 2 тижні у порівнянні  з 2016 роком...  Обстріли мирних мешканців є неприйнятними. Боротьбу має бути припинено", - йдеться у повідомленні. 

Раніше перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг повідомив, що у 2017 році СММ ОБСЄ зафіксували 219 жертв внаслідок бойових дій на Донбасі, з них 44 - загинули, 175 зазнали поранень.

"Це на 110% більше у порівнянні з аналогічним періодом у 2016 році", - зазначив Хуг. 

 

За даними звіту місії ОБСЄ від 10 червня, спостерігачі констатували зменшення кількості порушень режиму тиші у Донецькій області, у т.ч. близько 170 вибухів, у порівнянні з попереднім періодом, коли було зафіксовано 573 вибухи. 

У Луганській області СММ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму тиші, у т.ч. 12 вибухів у порівнянні з 85 за попередній звітний період.

Українська правда 

Теми: Донбас ОБСЄ США
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