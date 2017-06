Обстріли мирних мешканців неприйнятні, мають припинитися - посольство США

Обстріли мирних мешканців на Донбасі поблизу лінії розмежування у зоні АТО неприйнятні.

Про це 11 червня заявили у посольстві США у Києві, посилаючись на дані ОБСЄ щодо збільшення кількості жертв та поранених внаслідок бойових дій.

"Посилення обстрілів та збільшення кількості жертв за останні 2 тижні у порівнянні з 2016 роком... Обстріли мирних мешканців є неприйнятними. Боротьбу має бути припинено", - йдеться у повідомленні.

Renewed shelling&more casualties in last 2 weeks--2017casualties 2X 2016 so far. Shelling civilian areas unacceptable. Fighting must stop. https://t.co/9GqKHzoCdJ