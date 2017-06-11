Порошенко: коли школярі виростуть, Україна буде членом ЄС
Президент Петро Порошенко переконаний, що коли сучасні школярі будуть дорослими, Україна буде членом Євросоюзу.
Про це він сказав у неділю в Закарпатській області під час зустрічі з дітьми, які поїдуть на відпочинок до Угорщини в рамках ініціативи Книга добра, повідомляє прес-служба президента.
Крім Порошенка, з дітьми зустрілася його дружина Марина та президент Словацької Республіки Андрей Кіска.
"Це майбутнє України. Впевнений, що коли вони будуть дорослі, Україна вже буде членом ЄС. Ми все будемо для цього робити: будемо змінювати країну, будемо захищати нашу державу, будемо захищати демократію, свободу і волю", - зазначив Порошенко.
Більшість школярів-учасників проекту – діти українських військових, що брали участь в АТО.
Прес-служба зазначила, що за підтримки МЗС України та Угорського уряду вже четвертий рік поспіль в Угорщині відбувається літнє оздоровлення дітей із сімей учасників АТО, родин переселенців, малозабезпечених сімей та обдарованих дітей з різних регіонів України.
З 11 червня по 26 серпня цього року планується прийняти 700 дітей як безпосередньо з території східної України, так і з сімей учасників АТО. Перша група зі 112 дітей віком від 8 до 15 років прибуде в Угорщину на відпочинок 11 червня.
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