Бойовики запровадили надзвичайний стан у Докучаєвську через зупинку водогону

Бойовики ОРДО заявляють про запровадження у Докучаєвську режиму надзвичайної ситуації через зупинку насосної станції першого підйому Південнодонбаського водоводу.

Про це 11 червня повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "ДАН".

"Внаслідок відключення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водоводу комунальним підприємством "Компанія "Вода Донбасу" 11 червня у Докучаєвську запроваджено режим надзвичайної ситуації місцевого рівня. В результаті бойових дій і зупинки роботи водоводу припинено подачу води у Докучаєвськ", - зазначено у повідомленні.

"Для мінімізації наслідків НС водопостачання міста здійснюється від водозабору "Травневий" ДП "Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат", також організовано підвіз води силами "МНС ДНР", підприємств і приватних осіб", - додали в ОРДО.

Як відомо, насосна станція першого підйому Південнодонбаського водоводу під Ясинуватою зупинила роботу в результаті нічних обстрілів. За даними МінТОТ, руйнування значні, на відновлювальні роботи знадобиться тривалий час.

За даними відомства, під загрозою водопостачання - Красноармійський, Волноваський, Добропільський райони, а також Маріуполь.

Також в ОРДО заявили, що вранці 11 червня ВСУ відкрили вогонь по району насосної станції, біля якої перебували російські офіцери СЦКК і представники КП "Вода Донбасу".

У свою чергу в українській стороні СЦКК заявили, що близько 7 ранку 11 червня НЗФ ОРДО обстріляли з гранатометів та вивели з ладу насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу.

8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній території сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території, а саме: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).

Без центнралізованого водопостачання залишилося близько 388 тисяч мешканців у 5 районах Донецької області.



10 червня роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновили.

Українська правда