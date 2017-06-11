У анексованому Криму мешканці Алупки просять Путіна втятувати місто

Мешканці Алупки записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому попросили "врятувати" місто.

Відео розміщено на ресурсі alupkameinfo.

"Наше місто гине. Просимо вас переглянути питання про адміністративний поділ міста Ялта і повернути Алупці органи місцевого самоврядування, міську раду, бюджет, а також служби, які забезпечують нормальне функціонування міста. Будь ласка, врятуйте наш місто", - наголошується у зверненні.

Також мешканці Алупки заявили, що головна визначна пам'ятка Алупки - Воронцовський парк - огороджується металевим парканом, а вхід на територію планують зробити платним.

"Таким чином перекриваються усі входи на міські пляжі, до єдиного місця відпочинку в нашому місті", - відзначають в зверненні.