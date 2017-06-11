День в АТО: 28 обстрілів, найнапруженіше - у напрямку Луганська

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Неділя, 11 червня 2017, 19:29

У неділю втрат серед бійців ЗСУ у зоні АТО не було, з початку доби бойовики стріляли 28 разів, застосовуючи й важке артилерійське озброєння, найнапруженіша ситуація у напрямку Луганська. 

Про це йдеться у звіті штабу АТО станом на 18:00 11 червня.

Зокрема під обстрілами бойовиків були позиції сил АТО, розташовані поблизу Кримського та Новотошківського, де обстріли велися зі 120-мм мінометів, ствольної артилерії калібру 152 мм та гранатометів.

З великокаліберних кулеметів та гранатометів бойовики стріляли в районі Троїцького, Новоолександрівки та Попасної.

У напрямку Маріуполя бойовики вели вогонь з артилерії калібру 122 мм по силах АТО в районі Павлополя, біля Гнутового - з мінометів калібру 120 мм. Також обстріли велися в районі Талаківки та Водяного - зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП.

У напрямку Донецька бойовики обстріляли передмістя Авдіївки з 82-мм мінометів та піхотного озброєння, вели обстріли біля Верхньоторецького.

"Близько 11:00, обстрілюючи позиції сил АТО в районі Зайцевого, бойовики поцілили з гранатомету у житловий будинок місцевих мешканців. Ніхто з цивільних не постраждав", - зазначили у штабі.

Теми: АТО Донбас
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