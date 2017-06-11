Ремонтні бригади не можуть почати відновлення Південно-Донбаської станції

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Неділя, 11 червня 2017, 20:41
Ремонтні бригади не можуть почати відновлення Південно-Донбаської станції
Про це повідомила речниця Донецької облВЦА Тетяна Ігнатченко, пише "Громадське радіо". 

За її словами, ремонтники не можуть стати до роботи, оскільки для них немає гарантій безпеки. 

Також Ігнатченко заявила, що насосну станцію було обстріляно бойовиками навмисно.

"Туди потрапили 50 снарядів", - зазначила вона. 

У Донецькій облВЦА повідомили, що на відновлення станції знадобиться не менше 2-3 діб.

Як відомо, насосна станція першого підйому Південнодонбаського водоводу під Ясинуватою зупинила роботу в ніч на 11 червня в результаті нічних обстрілів. За даними МінТОТ, руйнування значні, на відновлювальні роботи знадобиться тривалий час.

За даними відомства, під загрозою водопостачання - Красноармійський, Волноваський, Добропільський райони, а також Маріуполь.

Без централізованого водопостачання залишилося близько 388 тисяч мешканців у 5 районах Донецької області.  
10 червня роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновили.

Теми: Донбас надзвичайна подія
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