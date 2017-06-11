Бойовики обстріляли житлові квартали Авдіївки з танків

Бойовики ОРДО обстріляли житлові квартали Авдіївки із застосуванням танків.

Про це ввечері 11 червня повідомили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК.

За повідомленням СЦКК, обстріл відбувся близько 18:00 під час обстрілу позицій сил АТО в районі Авдіївки.

"Під вогонь, який вели танки бойовиків, також потрапили житлові квартали населеного пункту. Внаслідок вибуху 125 мм снаряду пошкоджено 3 житлових будинки по вул. Островського. У будівлях вибито шибки та пробито дахи. У житловому кварталі, який потрапив під обстріл, пошкоджено електричну мережу. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав", - заявили в СЦКК.