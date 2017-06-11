У Середземному морі врятували 1650 біженців

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Неділя, 11 червня 2017, 22:31

У Середземному морі поблизу узбережжя Італії врятовано близько 1650 біженців.

Як повідомляє DW, для цього загалом було здійснено 12 рятувальних операцій, у яких разом з італійським флотом брали участь гуманітарні організації та організації з боротьби з нелегальним перевезенням людей.

За даними AFP, щонайменше 10 біженців загинули. 

Лівійська берегова охорона повідомила про 8 тіл загиблих, які було знайдено у надувному човні. Зазвичай у подібних човнах переправляють до 120 осіб.

Ще два тіла у іншому човні виявили співробітники італійської берегової охорони.

Також повідомляється про сотні зниклих безвісти людей.

Теми: біженці
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