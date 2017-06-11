ДПСУ: У перший день "безвізу" до країн ЄС проїхали 52 тис. українців

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Неділя, 11 червня 2017, 23:16

Станом на 21:00 до країн ЄС проїхали понад 52 тисячі громадян України, 20% з них  скористалися біометричними паспортами.

Про це ввечері 11 червня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

За даними ДПСУ, станом на 19:00  понад 1400 громадян України скористалися безвізом. 

Як повідомив речник ДПСУ Олег Слободян, під час перетину кордону у пунктах пропуску черг чи позаштатних ситуацій не було.

"Станом на 19:00 кордон в рамках безвізу перетнули трохи більше 1400 наших співвітчизників. 73% із них - в автомобільних пунктах пропуску, 27% - в авіаційних. Більшість - 65% виїхали до ЄС через українсько-польську ділянку. Відмова, як і раніше - лише одна - через перевищення терміну перебування в Данії", - повідомив Слободян. 

Раніше у відомстві зазначали, що більшість громадян використовували для перетину кордону автомобільні пункти пропуску, решта - повітряне сполучення. 

Українська правда 

Теми: кордон ЄС візи
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IP: 37.57.154.---Муляр11.06.2017 23:53
Ну як 52 тис., 20 % та 1400 можуть бути частинами цього рівняння?! Якщо 1400, то це 2% від 52000, або 20% від 5200. Ви хоч би калькулятором користувались, якщо не можете таке порахувати.
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