ДПСУ: У перший день "безвізу" до країн ЄС проїхали 52 тис. українців

Станом на 21:00 до країн ЄС проїхали понад 52 тисячі громадян України, 20% з них скористалися біометричними паспортами.

Про це ввечері 11 червня повідомили у Держприкордонслужбі України.

За даними ДПСУ, станом на 19:00 понад 1400 громадян України скористалися безвізом.

Як повідомив речник ДПСУ Олег Слободян, під час перетину кордону у пунктах пропуску черг чи позаштатних ситуацій не було.

"Станом на 19:00 кордон в рамках безвізу перетнули трохи більше 1400 наших співвітчизників. 73% із них - в автомобільних пунктах пропуску, 27% - в авіаційних. Більшість - 65% виїхали до ЄС через українсько-польську ділянку. Відмова, як і раніше - лише одна - через перевищення терміну перебування в Данії", - повідомив Слободян.

Раніше у відомстві зазначали, що більшість громадян використовували для перетину кордону автомобільні пункти пропуску, решта - повітряне сполучення.

Українська правда