Хакери опублікували фільм "Он вам не Димон" на державних сайтах РФ

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Понеділок, 12 червня 2017, 00:31

На офіційному сайті Комітету з питань законності, правопорядку й безпеки уряду Санкт-Петербурга опублікували фільм-розслідування "Он вам не Димон", присвячений можливій причетності прем'єр-міністра Дмитра Медведєва РФ до корупції.

Про це повідомляє Радио Свобода.

Під фільмом невідомі залишили запис: "Ці люди крадуть наші гроші, садять у тюрми випадкових та невинних людей, використовуючи правоохоронні органи як псів на ланцюгу, а їхні злочини сходять їм з рук. Ці люди повністю дискредитували такі поняття як "Демократія", "Право" і "Свобода слова".

 

До 18-ї години публікація була видалена.

11 червня фільм "Он вам не Димон" також був опублікований на сайті прокуратури Ярославської області. Ролик супроводжувався текстом: "Прокуратура Ярославля закликає громадян не піддаватися на провокації та не ходити на несанкціоновані заходи! Сидіть вдома. Швидше ми вас посадимо, а не Дімона".

Пізніше у відомстві заявили про хакерську атаку.

12 квітня 2017 року Навальний закликав громадян Росії організовувати публічні антикорупційні заходи й виходити на вулицю в День Росії. Політик аргументував це тим, що влада не надала жодних відповідей на звинувачення в корупції прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, які прозвучали у фільмі Фонду боротьби з корупцією (ФБК) "Он вам не Димон".

За даними ФБК, наразі активісти у більш ніж 180-ти містах Росії мають намір організувати публічні протестні заходи 12 червня.

Раніше Люблінський районний суд Москви зобов’язав опозиціонера Олексія Навального видалити фільм-розслідування про прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. У свою чергу Навальний дав зрозуміти, що не збирається цього робити.

Теми: Росія корупція хакери
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