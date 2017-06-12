У Барселоні відбулася акція за референдум про незалежність Каталонії

У Барселоні десятки тисяч людей вимагали провести референдум про незалежність Каталонії.

Про це пише DW.com.

За даними глави регіону Карлеса Пучдемона, в минулому в неділю, 11 червня, в масовій акції брали участь 47 тисяч осіб. Мерія Барселони повідомила про 30 тисяч учасників.

Перед демонстрантами виступив, зокрема, колишній тренер мюнхенської "Баварії" Пеп Гвардіола. У своїй промові, виголошеній каталонською, іспанською та англійською мовами, знаменитий футболіст заявив про те, що "немає іншого шляху". За його словами, референдум відбудеться, навіть якщо Мадрид цього не хоче.

У п'ятницю, 9 червня, Пучдемон повідомив про проведення референдуму про незалежність Каталонії 1 жовтня. Жителям регіону належить відповісти на питання: "Чи хотіли б ви, щоб Каталонія була незалежною державою з республіканською формою правління?".

Уряд Маріано Рахоя виступає проти проведення референдуму. Мадрид ще не повідомив, як він має намір запобігти цьому голосуванню.

У грудні 2016 року Конституційний суд Іспанії одноголосно схвалив прохання уряду країни призупинити дію двох резолюцій парламенту Каталонії щодо проведення референдуму про незалежність провінції у 2017 році.