Сенатор Грем: на цьому тижні буде прийнятий закон, що покарає Росію

Сенат конгресу США на наступному тижні ухвалить закон, що покарає Росію за втручання у вибори в США.

Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, в інтерв'ю CBS.

"На цьому тижні буде прийнятий законопроект, що покарає Росію за втручання в наші вибори. Вони зламали комітет Демократичної партії. Листи Подести, це були росіяни. Вони забезпечують зброєю талібів, щоб вбивати американських солдатів. Вони вступили в змову з Асадом, щоб він міг зберегти свою хімічну зброю", - заявив Грем.

Він також заявив, що Росія є співучасницею хімічних атак Асада в Сирії.

Сенатор висловив упевненість в тому, що закон буде прийнятий.

"Будь-який член Конгресу, який не хоче покарати Росію за те, що вони зробили зраджує демократію. І якщо президент не підпише цей законопроект, щоб покарати Росію, він зрадить демократію", - вважає республіканець.

"Я думаю він підпише його. І якщо він цього не зробить, ми маємо намір подолати його вето", - додав сенатор.

Як відомо, обидва комітету з розвідки (Сенату США і Палати представників США) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.

ФБР також проводить своє розслідування втручання Росії у вибори в США.