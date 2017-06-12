Сенатор Грем: на цьому тижні буде прийнятий закон, що покарає Росію
Сенат конгресу США на наступному тижні ухвалить закон, що покарає Росію за втручання у вибори в США.
Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, в інтерв'ю CBS.
"На цьому тижні буде прийнятий законопроект, що покарає Росію за втручання в наші вибори. Вони зламали комітет Демократичної партії. Листи Подести, це були росіяни. Вони забезпечують зброєю талібів, щоб вбивати американських солдатів. Вони вступили в змову з Асадом, щоб він міг зберегти свою хімічну зброю", - заявив Грем.
Він також заявив, що Росія є співучасницею хімічних атак Асада в Сирії.
Сенатор висловив упевненість в тому, що закон буде прийнятий.
"Будь-який член Конгресу, який не хоче покарати Росію за те, що вони зробили зраджує демократію. І якщо президент не підпише цей законопроект, щоб покарати Росію, він зрадить демократію", - вважає республіканець.
"Я думаю він підпише його. І якщо він цього не зробить, ми маємо намір подолати його вето", - додав сенатор.
Як відомо, обидва комітету з розвідки (Сенату США і Палати представників США) розслідують зв'язки членів кампанії Трампа з Росією у справі про втручання у вибори.
ФБР також проводить своє розслідування втручання Росії у вибори в США.
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