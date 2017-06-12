Клімкін: Потрібна платформа, щоб контролювати в'їзд росіян

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Понеділок, 12 червня 2017, 09:03

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступає за створення системи попереднього інформування громадян Росії про їх намір відвідати Україну.

Про це він заявив в понеділок вранці в ефірі "1+1".

"Візи насправді відживають, вони відходять. По-перше, ми тепер звикли до біометричних паспортів і повинні перейти до того, що люди їздять тільки за біометричними паспортами", - сказав він.

"Другий момент, який для мене важливий - ось ви ідете в багато країн і потім заходите в інтернет і кажете: Я через 5 днів їду - ось так, насправді і російські громадяни повинні їхати в Україну, необхідно створити відповідну платформу і контролювати в'їзд , так щоб це не було абсолютно неконтрольовано ", - сказав Клімкін.

За його словами, після прийняття політичного рішення про створення такої платформи, на її розробку необхідно кілька місяців, після чого її необхідно буде протестувати.

Клімкін наголосив, що головне - контроль на кордоні.

Міністр зазначив, що візи для росіян можна було б ввести вже давно, проте виникає питання жителів Криму, яких окупаційна влада можуть змусити "робити візу в власну країну".

Також на території Росії живуть громадяни України, і в разі введення візового режиму, влада РФ може тиснути на них для зміни громадянства.

"Наша мета повинна бути простою - закрити кордон, але таким способом, щоб це був не політичний заклик, а щоб кордон був закритий і щоб це не зашкодило українцям", - сказав Клімкін.

Інтерфакс-Україна

Теми: візи Росія Клімкін
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