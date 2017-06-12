Авдіївка без газу, а Волноваха, Мар`їнка і Красногорівка без води

У Авдіївці досі відсутнє газопостачання, ремонтні роботи пошкодженого підземного газопроводу не проводили через небезпеку для працівників.

Про це повідомляє станом на 7 ранку 12 червня Державна служба надзвичайних ситуацій, нагадуючи, що трубу діаметром 273 мм пошкодили під час бойових дій 7 червня.

Крім того, через зупинку насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону мешканці 5 районів Донецької області – Покровського, Селидовського, Добропільського, Волноваського та Мар’їнського – отримують воду погодинно з 21 резервуара.

Станом на 7 ранку понеділка "необхідність підвозу води відсутня, окрім трьох населених пунктів: Волноваха, Мар`їнка і Красногорівка".

"За умови погодинної подачі води, можливість забезпечення населення водою може становити 2 доби", – зазначають рятувальники.

"Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умов безпеки працівників", – інформують вони

Як відомо, 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній Києву території пошкодили високовольтні лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).

10 червня о 12:00 роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновили, але о 23:30 у результаті поновлення бойових дій сталося пошкодження трансформаторної підстанції 35 кВт (розташованої безпосередньо біля насосної станції), що призвело до повторного припинення електропостачання насосної станції.

Олена Рощенко, УП