Авдіївка без газу, а Волноваха, Мар`їнка і Красногорівка без води
У Авдіївці досі відсутнє газопостачання, ремонтні роботи пошкодженого підземного газопроводу не проводили через небезпеку для працівників.
Про це повідомляє станом на 7 ранку 12 червня Державна служба надзвичайних ситуацій, нагадуючи, що трубу діаметром 273 мм пошкодили під час бойових дій 7 червня.
Крім того, через зупинку насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону мешканці 5 районів Донецької області – Покровського, Селидовського, Добропільського, Волноваського та Мар’їнського – отримують воду погодинно з 21 резервуара.
Станом на 7 ранку понеділка "необхідність підвозу води відсутня, окрім трьох населених пунктів: Волноваха, Мар`їнка і Красногорівка".
"За умови погодинної подачі води, можливість забезпечення населення водою може становити 2 доби", – зазначають рятувальники.
"Вирішується питання щодо відновлення електропостачання за умов безпеки працівників", – інформують вони
Як відомо, 8 червня в результаті бойових дій у Ясинуватському районі поблизу с. Василівка на непідконтрольній Києву території пошкодили високовольтні лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водою три фільтрувальні станції на підконтрольній території: Карлівську (с. Карлівка), Великоанадольську (м. Волноваха) та Старокримську (м. Маріуполь).
10 червня о 12:00 роботу насосної станції першого підйому Південнодонбаського водогону відновили, але о 23:30 у результаті поновлення бойових дій сталося пошкодження трансформаторної підстанції 35 кВт (розташованої безпосередньо біля насосної станції), що призвело до повторного припинення електропостачання насосної станції.
Олена Рощенко, УП
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