РНБО заявляє, що від її імені слали листи з Росії

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Понеділок, 12 червня 2017, 10:21

Рада національної безпеки та оборони України заявляє, що від імені її прес-служби з ІР-адреси, зареєстрованої в Росії, розсилали повідомлення безглуздого змісту.

Це сталося 11 червня, інформує прес-служба РНБО, не уточнюючи змісту повідомлень.

У Радбезі вважають це однією з провокацій російських спецслужб в інформаційній сфері.

РНБО закликає журналістів бути уважними до контенту повідомлень та відправників.

Теми: РНБО Росія
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