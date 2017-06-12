РНБО заявляє, що від її імені слали листи з Росії

Рада національної безпеки та оборони України заявляє, що від імені її прес-служби з ІР-адреси, зареєстрованої в Росії, розсилали повідомлення безглуздого змісту.

Це сталося 11 червня, інформує прес-служба РНБО, не уточнюючи змісту повідомлень.

У Радбезі вважають це однією з провокацій російських спецслужб в інформаційній сфері.

РНБО закликає журналістів бути уважними до контенту повідомлень та відправників.