РНБО заявляє, що від її імені слали листи з Росії
Рада національної безпеки та оборони України заявляє, що від імені її прес-служби з ІР-адреси, зареєстрованої в Росії, розсилали повідомлення безглуздого змісту.
Це сталося 11 червня, інформує прес-служба РНБО, не уточнюючи змісту повідомлень.
У Радбезі вважають це однією з провокацій російських спецслужб в інформаційній сфері.
РНБО закликає журналістів бути уважними до контенту повідомлень та відправників.
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