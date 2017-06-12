В Україні зберігається ризик пожеж – ДСНС

104 перегляди
0
Понеділок, 12 червня 2017, 11:09

12-14 червня у Миколаївській, Черкаській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій і Луганській областях переважатиме надзвичайна пожежонебезпека.

Також із понеділка до середи по Київській області, крім північних районів, надзвичайна пожежна небезпека (5 класу), попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати пожежі в екосистемах.

При цьому Український гідрометцентр прогнозує в понеділок грози на Львівщині, Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині.

Погода 12 червня
Погода 12 червня

У вівторок, за попереднім прогнозом, дощі посунуть на схід.

Прогноз на 13 червня
Прогноз на 13 червня

Олена Рощенко, УП

Теми: погода ДСНС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Київ попередили про 3 доби високої пожежної небезпеки 11 червня 2017, 17:11
У Сімферополі через зливу затоплено низку вулиць 10 червня 2017, 16:14
Вихідні в Україні: без спеки, трохи з грозами, вітром і ризиком пожеж 9 червня 2017, 15:40
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Патрульна дорожня поліція виїхала на чотири траси
В АП наполягають: Антикорупційний суд важливий для судової реформи
Хроніка 12 червня. Ера Медведчука та перемога Ломаченка
Доба в АТО: 67 обстрілів, 2 бійців ЗСУ загинули і 4 зазнали поранень
Усі новини
Раннє втручання

Запобігти інвалідності можна

Інтерв'ю

Едгар Вінницький: Граю на вулиці, щоб з’явилося покоління відкритих людей