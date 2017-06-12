Бойовики розбомбили цілу вулицю в селі під Волновахою

Терористи ОРДО вночі обстріляли два села під Волновахою, в одному з яких розбомбили цілу вулицю.

Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції в Донецькій області.

Так, за даними правоохоронців, в селі Ольгинка під вогнем терористів опинилася вулиця Центральна. На ній пошкоджені усі 12 будинків – стіни, вікна, дахи. В результаті обстрілу також пошкоджено електропідстанцію, 140 будинків залишилися без світла.

Обстріл тривав з 2:00 до 4:00 ранку. Коли посеред села почали падати снаряди, мешканці були вимушені залишити будинки та ховатися у підвалах.

Близько 5:00 бойовики відкрили вогонь по селищу Графському (колишнє Комсомольське). Снаряд влучив у дорогу біля гуртожитку лісового коледжу.

Наразі відомо, що люди не постраждали, але ця інформація ще уточнюється.

Зранку на місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи Волноваського відділу поліції. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів станом на 7 ранку понеділка Волноваха лишається без води.

Українська правда